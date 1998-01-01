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بلدية النصيرات ترحل (10152) طن من النفايات خلال عام 2018م

الإثنين 21 يناير 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



النصيرات / سما /

نفّذ قسم الصحة والبيئة في بلدية النصيرات خلال عام 2018م عدد (157) حملة نظافة شملت كافة أحياء النصيرات، والتي تبلغ مساحتها 8.8119 كم مربع بمعدل 55940 متر طولي من الشوارع.

كما قام من خلال آليات وعمال النظافة بترحيل (10152) طن من النفايات، وشفط عدد (964) بئر صرف صحي من المناطق التي لا يوجد بها شبكات صرف صحي.

وأكد رئيس القسم أ. علي الهباش، على أن القسم يقوم بمكافحة القوارض، وإمداد المواطنين بالسموم اللازمة لمكافحتها، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي استخدام (36) لتر من مادة الراثمون، و(24) كيس علف و(96) لتر سيرج، لمكافحة القوارض، حيث يتم خلط السم وتوزيعه على المواطنين الذين يعانون من هذه القوارض ويقومون بمكافحتها.

وذكر أنه بإمكان أي مواطن يرغب بالحصول على السم، التوجّه إلى مقر القسم للحصول عليه، لافتا إلى التعاون الكبير بين البلدية والمواطنين في جانبي النظافة ومكافحة القوارض وكل ما يتعلق بأعمال القسم.

وفي سياق ذي صلة، استهلكت أعمال القسم في مكافحة حشرة البعوض كمية (1885) لتر سولار، و(260) لتر من البكتيريا وعدد (820) جالون زيت محروق و(149) لتر من مادة البيرمترول.

#بلدية النصيرات #النفايات

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