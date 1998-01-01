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فيلم الإثارة والرعب "غلاس" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين 21 يناير 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم الإثارة والرعب "غلاس" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية



وكالات / سما /

احتل فيلم الإثارة والرعب الجديد “جلاس” صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 40.6 مليون دولار. والفيلم بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي وأنيا تيلور ومن إخراج إم.نايت شيامالان.

وتراجع الفيلم الكوميدي “رأسا على عقب”(أبسايد)من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد(دراجون بول سوبر:برولي) في المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار. وتراجع فيلم الحركة والمغامرة “الرجل المائي” (أكوا مان) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات 10.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 7.3 مليون دولار.

#السينما الأمريكية

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