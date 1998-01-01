  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

الإثنين 21 يناير 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟



وكالات / سما /

كشف المطرب التونسي لطفي بوشناق، عن تلقيه عروضًا مغرية من إسرائيل، ومنها تسجيل "ديو غنائي" مع فنان إسرائيلي، لكنه رفضها.

وذكر في حوار إذاعي مع "راديو موزاييك" المحلية، اليوم السبت، أنّ "من يغني في إسرائيل من التونسيين عليه بتحمل مسؤوليته، بالنسبة لي أنا أغني للسجين ولا أغني للسجّان"، وفق تصريحه.

ولم يهتم بوشناق لبث إذاعات إسرائيلية بعض أغانيه أو ترجمة أعماله الفنية إلى العبرية، بمبرر أنه "لم يمجد الاحتلال، وكل الأغاني التي قدمتها فيها مواقف مشرفة، وانتماء عربي أصيل".

وفي سياق آخر، عبر المطرب التونسي عن احترامه لقرار نجله المخرج عبدالحميد بوشناق، بعدم التعامل معه فنيًا؛ حتى لا يُقال إنّه استعمل اسم والده لتحقيق الشهرة، وفق تعبيره.

وأكّد أنّ ابنه حقّق نجاحه بمجهوده الخاصّ، قائلًا: إنه "اليوم مخرج موهوب ومطالب بالمحافظة على مستواه، لأن الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب المحافظة على البقاء في القمّة".

وأفاد لطفي بوشناق عن تعاون "نادر" سيجمعه بابنه فنيًّا في المستقبل، من خلال مسلسل رمضانيّ سيخرجه "الابن" ويتولى "الأب" الجانب الموسيقي وأغنية الجنيريك.

#إسرائيل #لطفي بوشناق

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: تفاصيل كاملة حول اختطاف الجندي "هدار غولدن" والخلية التي تواجدت في نفق رفح

العمادي: الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء لكن بنظام جديد

غزة في قلب الدعاية الانتخابية لـ" غانتس .. ما علاقة الجعبري ؟

مظاهرات احتجاجية على تحويل الأموال القطرية إلى موظفي حماس بغزة

الاحتلال يكرم الطاقم المروحي الذي أنقذ القوة الخاصة بعملية خانيونس

الجهاد الاسلامي : مصر وعدت بفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال أيام

فيديو: نصر الله في اول اطلالة اعلامية بعد 3 شهور من الغياب ويكشف المفاجآت

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة -ارشيفية

حكومة الاحتلال تقرر إعفاء الوقود القطري المخصص لكهرباء غزة من ضريبة القيمة المُضافة

غانتس

صحيفة عبرية تكذّب رواية غانتس الانتخابية عن دماء اهالي غزة

ايران : مستعدون لحرب ساحقة مع اسرائيل وقواتنا مستعدة ليوم تدميرها

الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت التنصت على قائد أركان القسام

الرئيس عباس وترامب

رسميا .. السلطة الفلسطينية أبلغت واشنطن رفضها تلقي مساعدات مالية امريكية