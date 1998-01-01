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هيئة الأسرى: توتر واستنفار في "عوفر" بعد اقتحام قسم "15" ورش الأسرى بالغاز

الإثنين 21 يناير 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتدت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، على الأسرى في قسم (15) في سجن "عوفر"، ورشتهم بالغاز، عقب اقتحامه.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات القمع المسماة "متسادا" اقتحمت فجرا القسم رقم "15"، واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم.

وقالت "إن هذا الاقتحام يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس اقتحام القسم، وإجراء تفتيشات استفزازية للأسرى، والعبث بمقتنياتهم".

#هيئة الأسرى

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