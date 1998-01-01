زراعة جنين توزع 100 ألف شتلة زيتون على المزارعين

جنين / سما /

بدأت مديرية زراعة محافظة جنين، اليوم الاثنين، بتوزيع أشتال زيتون على مزارعين في محافظة جنين، حيث ستستمر لمدة 10 أيام، وسيتم تسليم 100 ألف شتلة زيتون.

وأفاد مدير عام زراعة جنين باسم حمّاد، بأنه سيتم توزيع 60 ألف شتلة زيتون على مزارعي جنين وقباطية وقراها وبلداتها، إيذانا ببدء مشروع تخضير فلسطين في المحافظة، مشيرا الى أنه تم توزيع وتسليم الأشتال على مزارعي قرى وبلدات (عجة، ودير أبو اضعيف، والهاشمية، وبرقين، والعرقة، والسيلة الحارثية، وزبوبا، ورمانة، والطيبة، وكفر قود).

وأضاف أنه تم توزيع 40 ألف شلة إضافة إلى 60 ألف من قبل الإغاثة الزراعية، وجمعية كنعان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأضاف حماد أن المديرية سلمت 60 جالون بلاستك للمياه على المزارعين في قرى منطقة يعبد المحاذية لجدار الضم والفصل العنصري، وعلى مربي الثروة الحيوانية من أجل تقديم المزيد من الدعم للمزارعين لتمكينهم من الصمود بأرضهم والتصدي لسياسة الاحتلال والغول الاستيطاني الذي تتعرض له منطقة يعبد.