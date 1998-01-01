قوات القمع تقتحم قسم "15" في عوفر وترش الأسرى بالغاز

رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الاثنين قسم رقم "15" في سجن عوفر.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررينفقدت اعتدت قوات القمع على الأسرى ورشتهم بالغاز.ولفتت الهيئة الى أن قوات القمع المسماه "متسادا" اقتحمت فجرا، القسم رقم "15" واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.

وقالت الهيئة إن هذا الاقتحام يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماه "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس، اقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر واجراء تفتيشات استفزازية للأسرى والعبث بمقتنياتهم.