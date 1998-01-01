حماس: لن نسمح أن يدفع شعبنا ثمن الانتخابات الإسرائيلية

غزة / سما /



أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو أن حركته ليست طرفا في المعادلة الداخلية الإسرائيلية ولن تسمح أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن الانتخابات داخل "إسرائيل".

وقال النونو تعقيباً على مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بين غزة والاحتلال: "نحن التزمنا بالتفاهمات وملتزمون ما التزم الاحتلال بها وإذا بدأ يتلكأ فبدائلنا جاهزة وستكون صعبة على الاحتلال".

وأضاف أن حماس معنية بدور الأمم المتحدة على قاعدة الالتزام بما وعدت به للتخفيف من معاناة قطاع غزة، وعليها القيام بدورها ولا يجوز لها بأي شكل أن تنساق وراء الاحتلال الإسرائيلي

في سياق اخر كشف النونوأن الزيارة التي كانت مقررة لرئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية إلى موسكو في 15 يناير الجاري تأجلت لأسباب فنية لشهري أبريل أو مايو المقبلين.

وشدد النونو في لقاء مع صحيفة "الرسالة" المحلية نشرته اليوم الاثنين، على أن العلاقة مع روسيا متقدمة ومتطورة، وأن الاتصالات مستمرة معها.

وفي السياق، أشار النونو إلى الاتصال الذي جرى قبل أيام بين هنية وممثل الرئيس الروسي بوتين في منطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدنوف.

وأوضح أنه الاتصال بحث العلاقات الثنائية ووضع فيه هنية بوغدنوف في صورة آخر التطورات السياسية والقضايا المتعلقة بالواقع الفلسطيني الداخلي والقضايا الإقليمية.