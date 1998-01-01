يدلين: الهجوم الإسرائيلي على سوريا رسالة مهمة إلى لبنان خلال الحرب القادمة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الميجر جنرال "احتياط" عاموس يدلين، إن هجوم القوات الجوية الإسرائيلية على سوريا الليلة الماضية رسالة مهمة إلى لبنان".

ووفق القناة العبرية السابعة قال يدلين "لقد تصرفت إسرائيل الليلة ضد قوة القدس الإيرانية، بعد أن حاولت تمرير إطلاق صاروخ أرض أرض ثقيل صوب الجولان، وتوجيه الاتهام للسوريين بإطلاق النار على إسرائيل".

وأشار إلى أن الهجوم رسالة مهمة إلى لبنان وهذا مكون أساسي لأي مواجهة في الجبهة الشمالية.

وكانت غارات عنيفة شنها سلاح الإسرائيلي الليلة الماضية صوب مواقع مخابرات وتدريب إيرانية ومخازن أسلحة في دمشق بعد وقت قصير من إطلاق صاروخ من سوريا صوب هضبة الجولان جرى اعتراضه، خلف 11 قتيلاً سورياً من بينهم 4 جنود وفق منظمات سورية.