الاحتلال : الصاروخ الذي أطلق على الجولان أمس إيراني

القدس المحتلة/سما/

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رونين مانليس أن الصاروخ الذي أطلق أمس من سوريا تجاه الجولان إيراني وتقف وراء إطلاقه قوات إيرانية.

وأوضح مانليس أن الصاروخ الذي أطلق إيراني الصنع وأطلقه الإيرانيون لاستهداف الإسرائيليين والجنود.

وقال مانليس صباح اليوم الإثنين وفق قناة "كان"، إن إطلاق الصاروخ صوب هضبة الجولان أمس هو عمل متخذ من إيران، وسوريا كانت موقع التخزين لأسلحة هجومية إيرانية وبشكل كبير في مطار دمشق الدولي.

وزعم أن الإيرانيين خططوا للحدث لفترة طويلة وكان الهدف هو شمال الجولان، سواء لأغراض مدنية أو منشآت عسكرية.

وأوضح أن التحضير لإطلاق مثل صاروخ أمس يستلزم الوقت والتنظيم واعتماد الخطط، والاستعدادات لإطلاقه استغرقت شهورا، ويعد ذلك انتهاكا للوعود التي سلمت إلى إسرائيل بأن إيران لن تعمل من منطقة دمشق.

وزعمت سائل الإعلام الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من دمشق وجرى اعتراضه في الأجواء الشمالية كان سيستهدف جبل الشيخ خاصة في ظل وجود السياح بموسم التزلج.