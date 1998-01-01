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هل ترك الممثل المصري الراحل سعيد عبد الغني وصية؟

الإثنين 21 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ترك الممثل المصري الراحل سعيد عبد الغني وصية؟



وكالات / سما /

كشف نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي حقيقة ما تم تداوله عن وصية منسوبة للنجم الراحل مؤخرا سعيد عبد الغني.

وذكّر زكي بما أشيع عن أن النجم الراحل سعيد عبد الغني قد أوصى نجله الفنان أحمد سعيد عبد الغني بألا يدخل عليه أحد بعد موته، والتبرع من ماله الذي سيتركه بـ17 مليون جنيه صدقة على روحه.

وأضاف أن الفنان سعيد عبد الغني، كان في غيبوبة تامة منذ أسابيع طويلة، وكان نجله أحمد يتواصل معه باستمرار، ولم يتم الحديث إطلاقا في هذه الوصية، خاصة وأن هناك أموالا طائلة أنفقها نجله على علاج والده، مشيرا إلى أن ما ينشر بشأن هذه الوصية، ليس له أي أساس من الصحة، واصفا ذلك بالشائعات السخيفة.

وتوفي الفنان المصري الكبير سعيد عبد الغني الجمعة عن عمر ناهز الـ81 عاما بعد صراع مع المرض.

#سعيد عبد الغني

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