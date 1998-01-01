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اكتشاف سر الزواج الناجح

الإثنين 21 يناير 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف سر الزواج الناجح



وكالات / سما /

اكتشف علماء جامعة كنساس أن الأزواج الذين يمزحون مع بعضهم البعض ويضحكون باستمرار أكثر عرضة لإنجاح علاقتهم الرومانسية.

ويقول العلماء إن الضحك وتبادل النكات أمر هام في العلاقات، ولكنهم يحذرون من أساليب المزاح الشريرة، مع وجود إشارات خاطئة تشير إلى وجود مشكلة في العلاقة الزوجية.

وقال البروفيسور، جيفري هول، من قسم دراسات الاتصالات والعلاقات، الذي قاد الدراسة: "تعد المتعة في العلاقة الرومانسية عنصرا حاسما في الترابط وضمان الاستمرارية. ويعد الضحك المشترك مؤشرا هاما على عوامل الجذب الرومانسية بين الأزواج المحتملين".

وحلل العلماء 39 دراسة شملت أكثر من 150 ألف مشترك، لتحديد مدى أهمية الضحك والفكاهة في العلاقة الرومانسية.

وتوحي النتائج المنشورة بالكامل في مجلة "Personal Relationships"، بأن الأزواج الذين "يخلقون روح الفكاهة معا"، يمكن أن تستمر علاقاتهم لفترة أطول.

ولكن البروفيسور هول يحذر من "أسلوب الفكاهة الشرير"، مثل الضحك على المنظر العام للشريك أو أم الزوجة/الزوج (حماتك)، لأنه لن يضمن استمرارية العلاقة على الإطلاق.

#الزواج

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