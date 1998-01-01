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الاحتلال يعتقل (23) مواطناً من الضّفة

الإثنين 21 يناير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (23) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت (11) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أسعد نمر مفارجة (21 عاماً)، إبراهيم أيوب زهران (20 عاماً)، عدي نخلة (20 عاماً)، عاصم أحمد أبو عليا، معتصم أبو عليا، حمدي زياد أبو عليا، جمعة رقاد أبو عليا، حمدي جمعة نعسان، محمود عبد الله الحاج محمد، محمد عودة لدادوة وأحمد عبد الله أبو عليا.

واغتقلت خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: زاهر ياسر مسالمة، ساري صالح الفروخ، عمار محمد جوابرة، شوقي الخطيب ومحمود جواد الواوي. بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: شاهر عيسى طقاطقة، أحمد خالد طقاطقة وإياد أحمد طقاطقة.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال داهم منزل الشقيقين محمد وهيثم كمال اشتيان شلالفة في محافظة أريحا، وعاث بالمنزل خراباً وسرق مبلغاً مالياً بقيمة (10 آلاف شيكل).

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المحامية أمان منصور من محافظة نابلس وأطلقت سراحها لاحقاً، علاوة على اعتقال المواطن مجدي القطب من المحافظة نفسها.

#الاحتلال

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