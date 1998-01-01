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التربية:يجب التحرك شعبيا لمنع اغلاق مدارس البلدة القديمة

الإثنين 21 يناير 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية:يجب التحرك شعبيا لمنع اغلاق مدارس البلدة القديمة



القدس المحتلة/سما/

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أكدت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم مديرة وحدة القدس في الوزارة ديما السمان على ضرورة وجود حراك شعبي من أجل الضغط على بلدية الاحتلال لوقف قرار إغلاق المدارس في البلدة القديمة والسيطرة على مبانيها ودفع الطلبة الى التوجه الى مدارس خارج أسوارها تدرس المنهاج الاسرائيلي .

وأوضحت السمان اليوم الاثنين ، أن الوزارة تفتح مدارسها للطلبة وهناك برنامج لدعم التعليم في القدس من أجل منع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الهادفة الى أسرلة التعليم في المدينة والسيطرة على عقول الطلبة وسلبهم هويتهم الوطنية ومصادرة وعيهم.

وأضافت السمان أن بلدية الاحتلال في القدس أبلغت المدارس المعنية بنية إغلاقها بشكل شفوي وليس بشكل رسمي أو بكتاب خطي.

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