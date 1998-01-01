كحيل : اطلعنا الرئيس عباس على التحضيرات لاجراء الانتخابات التشريعة

رام الله /سما/

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن لقاء السيد الرئيس محمود عباس برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر يأتي في اطار وضع سيادته بصورة التحضيرات والمشاورات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية.

وأوضح كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أن إجراء الانتخابات لا يتطلب فقط الجهوزية ووضع خطط تنفيذية وإنما يسبقها تهيئة الاجواء اللازمة لعقدها بحرية تامة.

وبين كحيل أن هذه الانتخابات تواجهها تحديات داخلية تتعلق بتوافق الاطراف الفلسطينية على إجرائها وأخرى سببها الاحتلال وتتمثل بفرضه حصاراً على قطاع غزة والضفة اضافة الى وضع مدينة القدس الخاص الذي هو بحاجة الى تدخلات سياسية اقليمية ودولية.