عائلة غولدن : حكومة نتنياهو ستحول الأموال القطرية بنكيًا إلى حماس بغزة

القدس المحتلة / سما /

زعمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الاسير لدى المقاومة في غزة ان تحويل المنحة القطرية الى حماس بغزة يشكل إفلاسًا أخلاقيًا..

وقالت عائلة غولدن ان حكومة الاحتلال ستقوم بتحويل الأموال القطرية مصرفيًا إلى بنك حماس في غزة.

وقالت "بعد أن تم انتقاد الحكومة على نقل الأموال القطرية بالحقائب.. نقلت الأموال بتحويل مصرفي مباشر بين الحكومة الإسرائيلية وبنك حماس في غزة.. لقد استحدثت حكومة نتنياهو أداة جديدة لتعزيز الإرهاب بغزة"، وفق نص بيان العائلة الإسرائيلية الذي نشرته وسائل إعلام عبرية مختلفة.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قال إن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت إسرائيل وصولها احتجاجا على المظاهرات عند حدود غزة.

وأوضح العمادي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز من مكتبه في الدوحة، ان الدفعة المالية البالغة 15 مليون دولار ستصل غزة يوم الأربعاء بعد أن أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.