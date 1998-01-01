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منصور: قرار اسرائيل اغلاق مدارس الاونروا دعاية انتخابية

الإثنين 21 يناير 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: قرار اسرائيل اغلاق مدارس الاونروا دعاية انتخابية



رام الله /سما/

اكد الوزير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة بأنه اذا ما خالفت اسرائيل الاتفاقيات مع الامم المتحدة المتعلقة بعمل وكالة الأونروا في القدس المحتلة سوف يتم العمل مع الامين العام من اجل الضغط على الاحتلال لوضع حد لتلك الانتهاكات.
وقال منصور في تصريحات له صباح اليوم الاثنين ،  ردا على تصريحات اسرائيل بخصوص اغلاق مدارس الأونروا في القدس المحتلة قال ان الوكالة لديها اتفاقيات مع اسرائيل لتنظيم عملها في القدس ولها ولاية من الامم المتحدة، وبالتالي هذه التصريحات اذا تعدت كونها لأغراض سياسية انتخابية فسيتم العمل مع المفوض العام للوكالة والامين العام للأمم المتحدة لوقف انتهاكات اسرائيل لتلك الاتفاقيات.
من جهة ثانية اوضح منصور بان الاجتماعات لمجموعة 77 والصين برئاسة دولة فلسطين انطلقت منذ الجمعة الماضي لمناقشة البيان الختامي المرتقب في قمة بيونس ايرس بالارجنتين في الذكرى الرابعة والاربعين للتعاون في الجنوب في المجال التكنولوجي والفني ، مشيرا الى اجتماع الجمعة الماضية تحدث فيه 55 مندوبا عن الدول في المجموعة وحقق رقما قياسيا في هذه المجموعة.

واكد منصور عقد عدة اجتماعات برئاسة خبراء فلسطين في الامم المتحدة والقى منصور بيانا باسم مجموعة 77 والصين استعرض فيه الموقف من نص البيان الختامي.

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