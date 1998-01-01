رأفت: اجتماع قيادي لتنفيذ توصيات المركزي

رام الله /سما/

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت عن اجتماع قيادي برئاسة السيد الرئيس واعضاء من التنفيذية وممثلين عن الحكومة لمناقشة اليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

واوضح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان الاجتماع سيعقد قريبا وسيلي اجتماع القيادة الاربعاء المقبل الذي سيطلع على تقارير اللجان الخاصة بقطع العلاقة مع اسرائيل ولجنة العلاقة مع الولايات المتحدة وايضا اللجنة الخاصة بالمصالحة الوطنية وسيطلع على نتائج الجهود المصرية التي تجددت مؤخرا لإنهاء الانقسام .

وحول الانتخابات قال انه وفق اتفاق العام 2017 فانه من المفترض ان تجرى الانتخابات في الضفة وغزة والقدس المحتلة فيما صيغة الانتخابات العامة يفترض ان تكون لبرلمان فلسطين.