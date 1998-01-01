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الاحتلال يقتحم سجن عوفر ويعتدي على الاسرى

الإثنين 21 يناير 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم سجن عوفر ويعتدي على الاسرى



رام الله /سما/

اقتحمت قوات قمع السجون فجر اليوم قسم 17 في سجن عوفر وقامت بالاعتداء على الاسرى والعبث بمقتنياتهم وتحطيمها، وسادت حالة من التوتر والغليان في اقسام السجن.

وقال الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين مجدي العدرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، إن سياسة الاقتحامات المتكررة للسجون في تزايد من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف الأسرى مضيفا أن سياسة القمع هذه آخذة بالتصاعد لا سيما بعدما اصدرت ما تسمى لجنة أردان توصياتها قبل عدة أسابيع بضرورة أن يكون هناك عقوبات أكثر تجاه الحركة الأسيرة وحرمانهم من كل الانجازات التي حققوها خلال سنوات نضالهم الطويلة.

وأفاد العدرة بأن محامي الهيئة تمكن من زيارة الأسير سامي أبو دياك قبل عدة أيام فيما يسمى مشفى الرملة، مشيراً أن الوضع الصحي للأسير أبو دياك خطير ويعاني من آلام حادة تمنعه من النوم وفقد من وزنه اكثر من النصف وفي حال لم يكن هناك تدخل حقيقي ومن أعلى المستويات فإنه سيفقد حياته.

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