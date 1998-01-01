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فيديو: نصر الله في اول اطلالة اعلامية بعد 3 شهور من الغياب ويكشف المفاجآت

الإثنين 21 يناير 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: نصر الله في اول اطلالة اعلامية بعد 3 شهور من الغياب ويكشف المفاجآت



بيروت / وكالات /

أعلنت قناة "الميادين" أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل عبر شاشتها السبت المقبل الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت بيروت والقدس، بعد 3 أشهر من الغياب الإعلامي الذي فتح بابا للعديد من التكهنات والإشاعات.

وأثار الغياب الإعلامي للأمين العام لحزب الله، العديد من التساؤلات حول أسبابه، حتى أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت مؤخرا بأنه دخل المستشفى للعلاج.

وقالت قناة "الميادين" إن نصر الله سيضع بإطلالته المرتقبة حدا للشائعات، ويفجر العديد من المفاجآت ويتطرق إلى مختلف المواضيع، ومن بينها أنفاق "حزب الله"، وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنطقة، والملف السوري، والانسحاب الأميركي من سوريا، والمفاوضات اليمنية.

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