وكالات / سما /

العادات السيئة التي تسبب تسوس الأسنان يعرفنا عليها أخصائي طب الأسنان الدكتور حسن علي والذي يؤكد على أهمية معرفة تلك العادات لتفادي تسوس الأسنان في وقت مبكر وخسارتها بسبب إهمال العلاج وتكرار العادات.

العادات السيئة التي تسبب تسوس الأسنان:

عدم العناية بنظافة الفم و الأسنان و اللثة و اللسان.

استخدام معجون أسنان غير مناسب.

استخدام فرشاة أسنان غير جيدة أو خشنة.

تفريش الأسنان بطريقة خاطئة.

فتح الأشياء باستخدام الأسنان.

إهمال علاج الأمراض التي تصيب الفم و الأسنان.

التدخين مسبب رئيسي لتلف الأسنان وتغير لونها.

المشروبات الغازية و الغنية بالسكر تضعف الأسنان.

تناول الأدوية بدون وصفات طبية حيث أن كثير منها يضعف مينا الأسنان ويسبب اصفرارها.

قلة شرب الماء مضرة للأسنان.

تناول قطع الثلج باستمرار يسبب تكسر الأسنان.

عدم تنظيف الأسنان بعد تناول حبوب المص الطبية.

اشرب القهوة و الشاي بعد تنظيف الأسنان مباشرة.

إهمال الكشف الدوري عند الطبيب المختص.

الإفراط في تناول السكريات المصنعة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.