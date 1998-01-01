نصائح عملية لمواجهة نزلات البرد في فصل الشتاء

وكالات / سما /

تنتقل البكتريا والجراثيم المسببة للبرد والإنفلونزا من خلال اللمس والاستنشاق، لكن بإمكانك عمل خطوات بسيطة للوقاية من العدوى. قد لا تتخيل مدى بساطة الإجراءت التالية، لكنها بالفعل تحجّم انتشار المرض:

غسل اليدين. لتجنب التقاط ميكروب البرد احرص على غسل يديك باستمرار بالماء والصابون. كذلك اغسل يديك بعد العطس أو السعال. كما يمكن للجراثيم أن تدخل الجسم عن طريق العيون، لذلك لا تلمس عينك قبل غسل يديك، أو يمكنك مسحها باستخدام منديل نظيف.

مطهّر اليدين. استخدم مطهّر اليدين بعد تنظيف الأنف أو مسح المخاط وأنت في المكتب. المطهّر الذي يحتوي على الكحول هو الأنسب لأنه يقتل ميكروبات البرد على الفور. كذلك قم بمسح التليفون بعد استعماله وريموت التلفزيون ولوحة مفاتيح الكومبيوتر حتى لا تتجدد العدوى.

العطس. من الضروري تغطية الوجه أثناء العطس أو السعال، وتعتبر أفضل طريقة لعمل ذلك أن تضع ذراعك أمام وجهك وتعطس في كم القميص عند منطقة الكوع لمنع انتشار الفيروس.

المصافحة. إذا لاحظت أن شخصاً مصاباً بالبرد تفادى التواجد بالقرب منه، أو مصافحته.

المناديل الورقية. استخدم المناديل الورقية لأنه من السهل التخلص منها بعد الاستعمال مقارنة بالمناديل المصنوعة من القماش.

الراحة. إذا كنت مصاباً بالبرد لا تختلط بالناس واسترخ بالبيت، سيساعد ذلك على عدم نشر العدوى.

التهوية. من الضروري تهوية المنزل وغرفة المكتب يومياً، وتغيير أغطية السرير وأكياس الوسائد مرة أسبوعياً على الأقل.