آلاف التطبيقات قد تختفي من هواتف "أندرويد"!

وكالات / سما /

ذكر موقع "Android Developers" أن آلاف التطبيقات قد تختفي من متجر غوغل الإلكتروني في الأعوام الـ 3 المقبلة.

وجاء في الموقع أن غوغل، وابتداء من 1 أغسطس المقبل، ستجبر الشركات ومطوري التطبيقات على تحميل نسختين من برمجياتهم (بترميز 32 و64 بيت) في متجر تطبيقاتها الإلكتروني "google play"، ومن أول أغسطس 2021، سيحوي المتجر تطبيقات 64 بيت فقط.

ويرى الخبراء أن غوغل بهذه الخطوة تريد التخلص من الإصدارات القديمة للتطبيقات، وتزويد المستخدمين بأخرى أحدث، ما سيسرع من عمل الهواتف، ويحسن من أداء أنظمة أندرويد عموما.

يذكر أن "آبل" كانت قد قامت في أبريل الفائت بخطوة مماثلة، وطلبت من مطوري التطبيقات التخلي عن برمجيات 32 بيت وتطوير نسخ أحدث لهواتف آيفون، وتريد تطبيق الأمر نفسه مع التطبيقات العاملة مع أنظمة "MacOS" المخصصة لحواسبها.