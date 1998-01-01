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نيكون تطلق كاميرتي COOLPIX A1000 و COOLPIX B600

الإثنين 21 يناير 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيكون تطلق كاميرتي COOLPIX A1000 و COOLPIX B600



وكالات / سما /

كشفت شركة نيكون العالمية والرائدة في مجال الكاميرات عن كاميرتين جديدتين مضغوطتين من فئةCOOLPIX، والتي تستهدف من خلالهما المصورين والهواة أثناء استمتاعهم بالتصوير اليومي. حيث أن الكاميرتين COOLPIX A1000 و COOLPIX B600 تتمتعان بزاوية عريضة وقدرة على التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

كانت نيكون قد أعلنت عن الكاميرتين قبل يومين، لتطلقهما سريعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلق ناريندرا مينون العضو المنتدب للشركة في المنطقة على هذا الأمر بقوله ” تعكس هذه الإضافات على سلسلة إصداراتنا الدائمة التطور رغبة نيكون في تقديم تجربة تصوير مختلفة عن الأجهزة الذكية وذلك في ضوء التطور التكنولوجي الذي نشهده في منتجات العملاء اليوم. وتناسب كاميرتي COOLPIX A1000 وCOOLPIX B600 الاستخدامات العادية واليومية لحفظ الذكريات بالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة فهما مناسبتان في جميع المواقف”.

وتتمتع كلتا الكاميرتين بخاصية التركيز البؤري قبل التصوير للحصول على أعلى دقة عن تقريب الصور، كما تتمتعان بقدرة على التركيز عن بعد سنتيمتر واحد فقط من الشيء المراد تصويره، مما يمنح المستخدم فرصة التقاط التفاصيل الصغيرة.

وبالحديث عن كاميرا COOLPIX A1000، فهي تتمتع بدقة 16 ميجا بكسل مع حساسية الضوء ISO 6400، وكذلك خاصية التكبير البصري بمعدل 35× وخاصية التقريب الديناميكي بمعدل 70×، كما تحتوي على شاشة مسطحة مائلة بحجم 3 بوصات لمنح المستخدم رؤية أفضل.

كما تتمتع الكاميرا بتقنية تساعد على تقليل الاهتزاز بمعدل 3 مرات، وتقدم تقنية لمعالجمة الملفات بامتدادRAW وNRW ومن ثم معالجتها عبر تطبيقات ViewNX-i أو Capture NX-D من نيكون دون التقليل من جودتها.

وتقدم الكاميرا قدرة على تسجيل مقاطع الفيديو 4K UHD فائقة الدقة لمدة تصل 11 دقيقة بدقة 2160 بكسل ومعدل 30 إطار في الثانية، أو فيديو لمدة 29 دقيقة بدقة عالية 1080 ومعدل 30 إطار في الثانية.

أما كاميرا COOLPIX B600 فتتمتع بإمكانيات أعلى بالنسبة لالتقاط الصور العادية، حيث تقدم خاصية التقريب البصري بمعدل 60× وخاصية التقريب الديناميكي بمعدل 120×، بجانب زاوية عريضة 24 ملم. وتأتي الكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل مع حساسية الضوء ISO 6400 وإمكانية التقليل من الاهتزاز البصري.

وتمنح الكاميرا 19 خيارًا للتحكم في وضع التقاط الصور مثل البورتريه الذكي والتعريض وغيرها، فضلًا عن منحها ميزة لتعديل مقاطع الفيديو عالية الجودة مباشرة خلال إعادة مشاهدتها.

#نيكون

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