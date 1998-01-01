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4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 21 يناير 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة نابلس/ الأسير رامي سامي سعيد زيادة (38 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا والأسير حسن فاروق بحري دم (45 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 15 عامًا في السجون.

الأسير سعيد أحمد سعيد الأطرش من طولكرم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمد يوسف حميد الصوفي من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.

#الأسرى #سجون الاحتلال

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