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رحلة جنوى تقرّب هيغواين من البلوز

الإثنين 21 يناير 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحلة جنوى تقرّب هيغواين من البلوز



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية, عن غياب الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم ميلان المعار من يوفنتوس, عن رحلة الفريق لمواجهة جنوى الإثنين في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، بسبب قرب انتقاله لصفوف تشيلسي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية, أن هيغواين قد يغيب عن مباراة ميلان وجنوى، لإتمام انتقاله لتشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت", أن جينارو غاتوزو مدرب ميلان لم يحسم قراره بضم اللاعب الأرجنتيني لقائمة الفريق في لقاء جنوى، أو أن اللاعب قد سجل ظهوره الأخير خلال خسارة لقب كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي في السعودية.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل عدم اقتناع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بالثنائي الإسباني ألفارو موراتا, والفرنسي أوليفيه جيرو.

وانتقل هيغواين من يوفنتوس إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء بعد نهايتها مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

#هيغواين #البلوز

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