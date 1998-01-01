جوارديولا: مانشستر سيتي لم يستحق أكثر من 3 أهداف !

وكالات / سما /

وجه السيد بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق نادي مانشستر سيتي رسالة واضحة إلى لاعبي فريقه عقب الفوز على هدرسفيلد تاون فيالدوري الإنجليزي اليوم.

وكان السكاي بلوز قد تفوقوا في لقاء الجولة 23 من البريميرليج، بفضل أهداف دانيلو المدافع البرازيلي، رحيم ستيرلينج الجناح الإنجليزي الشاب وليروي ساني النجم الألماني المتألق.

وطالب المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني لاعبي فريق ملعب الاتحاد بالتحسن، في أعقاب تصريح آخر من جانب ساني عقب انتهاء المقابلة قال فيه أن جوارديولا أيقظ الفريق في الفترة ما بين الشوطين !.

صاحب الـ 48 عامًا صرح خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء قائلًا “اليوم، نحن سعداء ولكن بعد ذلك، علينا أن نحلل ما فعلناه، وإذا أردنا تحقيق الفوز في المستقبل، سيتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل”.

وأضاف “من خلال الطريقة التي لعبنا بها، لم نستحق أكثر من 3 أهداف !. نحن سوف نتحسن في المستقبل. علينا أن نطالب أنفسنا بالمزيد في كل مباراة ونبذل قصارى جهدنا، ولكن في بعض الأحيان، تكون الأمور صعبة. دافعوا بعمق ورجلًا لرجل”.