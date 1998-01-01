رونالدو يطالب بعدم مساواته مع ميسي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدونجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق قدّم طلبًا رسميًا لمحكمة “مدريد” بعدم دخول المحكمة سيرًا على الأقدام من أجل سلامته الشخصية.

ومن المقرر أن يتواجد رونالدو يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل حضور جلسة هامة تتعلق بقضية التهرب الضريبي بعد اعترافه بارتكابها.

وطالب الادعاء بسجن كريستيانو رونالدو لفترة تصل إلى 23 شهرًا مع تغريمه ماليًا بعد اعترافه بارتكاب أربع جرائم ضريبية.

وأشارت الصحيفة أن من المتوقع إيقاف تنفيذ سجن رونالدو بعد اعتراف اللاعب بتهربه الضريبي، وسيكتفي فقط بدفع الغرامة المالية.

وذكرت “ماركا” أن قبل بداية هذه المحاكمة، طلب كريستيانو رونالدو عدم دخول المحكمة سيرًا على الأقدام من أجل سلامته الشخصية.

وأكملت الصحيفة أن رونالدو طلب الدخول إلى المحكمة من خلال موقف السيارات، واتخاذ أي تدابير أمنية تعتبر مناسبة من الابتعاد عن أي خطر قد يتعرض له.

وأوضحت الصحيفة أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الحالي سبق وأن تعرض لنفس موقف رونالدو، عندما تمت إدانته بالتهرب الضريبي، ولكنه لم يطلب عدم دخوله المحكمة سيرًا على الأقدام، بل قام بفعل ذلك، وتواجد معه والده وشقيقه، لذلك قد يرفض طلب رونالدو.