  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يطالب بعدم مساواته مع ميسي

الإثنين 21 يناير 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يطالب بعدم مساواته مع ميسي



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدونجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق قدّم طلبًا رسميًا لمحكمة “مدريد” بعدم دخول المحكمة سيرًا على الأقدام من أجل سلامته الشخصية.

 

ومن المقرر أن يتواجد رونالدو يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل حضور جلسة هامة تتعلق بقضية التهرب الضريبي بعد اعترافه بارتكابها.

وطالب الادعاء بسجن كريستيانو رونالدو لفترة تصل إلى 23 شهرًا مع تغريمه ماليًا بعد اعترافه بارتكاب أربع جرائم ضريبية.

وأشارت الصحيفة أن من المتوقع إيقاف تنفيذ سجن رونالدو بعد اعتراف اللاعب بتهربه الضريبي، وسيكتفي فقط بدفع الغرامة المالية.

وذكرت “ماركا” أن قبل بداية هذه المحاكمة، طلب كريستيانو رونالدو عدم دخول المحكمة سيرًا على الأقدام من أجل سلامته الشخصية.

وأكملت الصحيفة أن رونالدو طلب الدخول إلى المحكمة من خلال موقف السيارات، واتخاذ أي تدابير أمنية تعتبر مناسبة من الابتعاد عن أي خطر قد يتعرض له.

وأوضحت الصحيفة أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الحالي سبق وأن تعرض لنفس موقف رونالدو، عندما تمت إدانته بالتهرب الضريبي، ولكنه لم يطلب عدم دخوله المحكمة سيرًا على الأقدام، بل قام بفعل ذلك، وتواجد معه والده وشقيقه، لذلك قد يرفض طلب رونالدو.

#كريستيانو رونالدو #ميسي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: تفاصيل كاملة حول اختطاف الجندي "هدار غولدن" والخلية التي تواجدت في نفق رفح

إذاعة الجيش: إسرائيل توافق على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

غزة في قلب الدعاية الانتخابية لـ" غانتس .. ما علاقة الجعبري ؟

ليبرمان يكشف عن موعد نقل الاموال القطرية الى حماس بغزة

القيادة تجتمع يوم الأربعاء وغزة على رأس جدول الاجتماع

جدول توزيع الكهرباء اليوم في محافظات قطاع غزة

أمير قطر يتكفّل بتكاليف قمة بيروت ويغادر

الأخبار الرئيسية

ايران : مستعدون لحرب ساحقة مع اسرائيل وقواتنا مستعدة ليوم تدميرها

الرئيس عباس وترامب

رسميا .. السلطة الفلسطينية أبلغت واشنطن رفضها تلقي مساعدات مالية امريكية

الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت التنصت على قائد أركان القسام

العمادي - ارشيف

العمادي: الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء لكن بنظام جديد

20190121061541

فيديو: مقتل 11 سورياً في الهجوم الإسرائيلي على دمشق والمضادات اسقطت 30 صاروخا