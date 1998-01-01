محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية للجولة 23 من الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي لعبت على مدار اليومين الماضيين وشهدت متعة وإثارة كبيرة كما اعتدنا دوماً.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة بعد قيادة ليفربول للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حث نجح في تسجيل هدفين خلال المباراة وانفرد في صدارة الهدافين برصيد 16 هدف.

وحصل مانشستر سيتي على حصة الأسد في عدد المقاعد بالتشكيلة، وذلك بفضل الفوز الذي حققه خارج الديار على هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة سجلها كل من دانيلو، رحيم ستيرلينج وليروي ساني.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: بن فوستر (واتفورد)خط الدفاع: هيكتور بيليرين (آرسنال) .. فابيان شار (نيوكاسل) .. يان بيدناريك (ساوثامبتون) .. دانيلو (مانشستر سيتي)

خط الوسط: جواو موتينيو (وولفرهامبتون) .. إسحاق هايدين (نيوكاسل) .. ليروي ساني (مانشستر سيتي) .. رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)

خط الهجوم: ديوجو جوتا (وولفرهامبتون) .. محمد صلاح (ليفربول)