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فيديو.. ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليجانيس في الليغا

الإثنين 21 يناير 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليجانيس في الليغا



وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق فوز ثمين جدًا بصعوبة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد على حساب ضيفه، ليجانيس في كامب نو لحساب الجولة 20 منالدوري الإسباني.

وكان عثمان ديمبيلي الجناح الفرنسي الشاب قد نجح في افتتاح مجال التسجيل لفائدة البلوجرانا في الدقيقة 32 من صناعة جوردي ألبا، على طريقة أهداف ليونيل ميسي الكلاسيكية من صناعة الظهير الطائر الإسباني، ثم تمكن مارتن بريثويت، قاهر الكبار في الليجا، من تعديل النتيجة في الدقيقة 57 من كرة عرضية من الجهة اليمنى إثر خطأ قاتل من ألبا في إبعاد الكرة، وهفوة أخرى من المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه في المراقبة.

واستعان المدير الفني الإسباني للبرسا، إرنستو فالفيردي بخدمات ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الذي لم يبدأ مباراة الليلة من أجل منحه قسطًا من الراحة قبل الارتباطات المزدحمة القادمة للفريق الكتلوني في الدقيقة 64.

ودخل ميسي على حساب كارليس ألينيا لاعب الوسط الشاب، ليعود كوتينيو إلى الخلف ويتواجد ميسي في موقعه الطبيعي في الخط الأمامي.

وعاد برشلونة ليتقدم مرة أخرى عن طريق لويس سواريز من متابعة لتسديدة ميسي التي ارتدت من الحارس في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أبو تياجو ثلاثية الليلة من صناعة ألبا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبذلك، يعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب في الليجا الإسبانية بوصوله إلى النقطة 46.

#ميسي #الدوري الإسباني

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