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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ومئات المستوطينين يقتحمون قبر يوسف

الإثنين 21 يناير 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ومئات المستوطينين يقتحمون قبر يوسف



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال  حملة اعتقالات واقتحامات فجر اليوم الإثنين في عدد  من مدن ومحافظات الضفة.

وفي نابلس، صادر جنود الاحتلال مركبة الأسير أمير اشتية بعد اعتقال زوجته وإحضاره برفقة الجنود، ووقعت عدة إصابات وتم احتجاز صحفيين خلال مواجهات سبقت اقتحام مئات المستوطنين لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.

واقتحم جنود الاحتلال جيوس شرق قلقيلية ووزعوا منشورات تحذيرية.
وعرف من بين المعتقلين:
١. المحامية أمان منصور زوجة الأسير أمير اشتية- نابلس
٢. المحرر شاهر عيسى طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٣. أحمد خالد طقاطقة- بيت فجار
٤. إياد أحمد طقاطقة- بيت فجار
٥. محمد عودة لدادوة- أبو شخيدم شمال رام الله
٦. إبراهيم أيوب معروف- دير أبو مشعل غرب رام الله
٧. معتصم عمر أبو عليا- المغير شرق رام الله
٨. حمدي النعسان- المغير
٩. جمعة رقاد أبو عليا- المغير
١٠. عاصم أحمد أبو عليا- المغير
١١. محمود عبد الله الحج محمد- المغير
١٢. أحمدعبد الله أبو عليا- المغير
١٣. المحرر ليث عبد الله مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت
١٤. محمد سميح شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية
١٥. عمار محمد أحمد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل
١٦. شوقي الخطيب- مخيم العروب
١٧. محمود جواد الواوي- حلحول شمال الخليل
١٨. هيثم كامل شلالفة- فصايل قرب أريحا
١٩. محمد كامل شلالفة- فصايل
٢٠- مصعب مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله
٢١. مجدي القطب- نابلس

في سياق متصل اقتحم مئات المستوطنين قبيل منتصف الليل "قبر يوسف" في مدينة نابلس بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بدعوى اقامة صلوات تلمودية في هذا الموقع الذي يعد من بؤر النزاع والتوترمع الاحتلال.

وفرض الجيش اغلاقا تاما على المنطقة الشرقية من مدينة نابلس برمتها واقام الحواجز ونقاط التفتيش وشرع باعاقة حركة المواطنين ومركباتهم.

وقد تصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال، حيث رشقوا الجنود بالحجارة، وأغلقوا الشوارع المحيطة بالاطارات المشتعلة، فيما اطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في كل ناحية، وامتدت المواجهات الى محيط مخيم بلاطة، ومنطقة شارع عمان، وبلاطة البلد وحي الضاحية.

وتحدثت مصادر الهلال الاحمر الفلسطيني عن اصابة احد الشباب بالرصاص في ساقه الايسر وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استشنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

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