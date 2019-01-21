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فيديو: جيش الاحتلال يقصف اهدافا لـ"فيلق القدس وحزب الله والدفاعات السورية تتصدى

الإثنين 21 يناير 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: جيش الاحتلال يقصف اهدافا لـ"فيلق القدس وحزب الله والدفاعات السورية تتصدى



القدس المحتلة / سما /

 تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لغارات شنتها طائرات إسرائيلية استهدفت جنوب العاصمة دمشق وتم إسقاط عشرات الصواريخ.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية إنه "في تمام الساعة 1.30 من فجر يوم الاثنين الواقع في 21/1/2019 قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

من جانبه نشر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، الإثنين، خرائط وصورًا لما قال إنها "مواقع إيرانية" قصفها في محيط العاصمة السورية، دمشق، الليلة الماضية.

وتبيّن خريطة الجيش الإسرائيلي استهداف عشرة مواقع في محيط دمشق، منها أربعة مواقع تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني، وستّة مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري، الذي أطلق عشرات المضادات الجويّة تجاه الطائرات الإسرائيليّة الليلة الماضية.

كما نشر الجيش الإسرائيلي صورًا من الأقمار الصناعيّة تظهر "مواقع إيرانية، تحوي مخازن لجمع الأسلحة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات الليليّة ردٌ على "إطلاق صاروخ أرض – أرض من قبل قوّة إيرانيّة من داخل سورية" زعم أنها استهدفت "الأراضي الإسرائيليّة"، وأضاف أن من بين الأهداف: "موقع لوجيستي إيراني" في معسكر للنظام السوري، و"موقع إيراني" في مطار دمشق الدولي.

من جهته، قال وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، الإثنين، إن القصف الإسرائيلي الليلة في سورية "رسالة لقاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني... من يطلق الصواريخ نحو جبل الشيخ سيدفع الثمن باهظًا".

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