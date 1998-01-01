شرطة الإحتلال تزود عناصرها بكاميرات جسد

القدس المحتلة / سما /

افتتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع جديد ستقوم في إطاره بتزويد عناصر الشرطة بكاميرات جسد لتوثيق الأحداث الجنائية والأمنية خلال المهام العملياتية المختلفة التي ينفذها جنود الشرطة.

ووفقاً لموقع "يديعوت أحرونوت" فإنه سيتم توزيع 6 ألاف كاميرا على عناصر الشرطة في المرحلة الأولى من المشروع الذي وصلت تكلفته إلى 70 مليون شيقل، والذي سيتم تطبيقه خلال عام 2019.

هذا، وسيقوم عناصر الشرطة بتركيب الكاميرا على البزة العسكرية الخاصة بهم بمجرد دخول فترة مناوبتهم، حيث سيقومون بتشغيل الكاميرا لتبدأ بالتوثيق عندما يقومون بالتدخل لمعالجة أحداث جنائية أو أمنية.