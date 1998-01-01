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غزة في قلب الدعاية الانتخابية لـ" غانتس .. ما علاقة الجعبري ؟

الأحد 20 يناير 2019 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة في قلب الدعاية الانتخابية لـ" غانتس .. ما علاقة الجعبري ؟



القدس المحتلة / سما /

اختار رئيس حزب "حصانة اسرائيل" بني غانتس، صورة الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الذي قاده على قطاع غزة في سنة 2014، ليكون دعايته الانتخابية قبل الانتخابات المرتقبة في شهر نيسان/إبريل المقبل.

ونشر غانتس على حسابه في "فيسبوك"، صورة لمنازل مدمّرة في قطاع غزة، وعلّق عليها قائلاً: "فقط القوى ينتصر"، ثم أضاف، "6231 هدفًا دُمرت. أجزاء من غزة رجعت للعصر الجحري".

كما نشر فيديوهات حول تصفية نائب القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري في نوفمبر 2012، وثلاثة من قادة القسام بالحرب الأخيرة.

وعلق غانتس على الفيديو قائلا:" فقط القوي ينتصر.. "رئيس أركان حماس" عندما شعر الجعبري بالأمان كان غانتس يفكر بشكل مختلف".

ولفت غانتس إلى أنه ليس مسالماً بالحد الذي يعتقده الإسرائيليون وأنه من "الصقور" حال تعلق الأمر بحماس والقوى الفلسطينية المسلحة.

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