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غزة تصدر 21.6 طن من "البطاطس" إلى الكويت

الأحد 20 يناير 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تصدر 21.6 طن من "البطاطس" إلى الكويت



غزة / سما /

بدأت الجمعية التعاونية الزراعية_  في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الأحد، بتصدير أول شحنة "بطاطس صناعية" إلى دولة الكويت، وذلك عبر المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم تصدير 21.6 طن بالشراكة مع مركز العمل التنموي "معا" ومنظمة "أوكسفام"، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي من المشروع التطوير العادل للإنتاج، فهي سابقة أولى من نوعها.

ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة، ومن جهة أخرى يعمل على تخفيف الفائض من الإنتاج من السوق المحلي.

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