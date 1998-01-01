رسميا .. اسرائيل تستأنف علاقاتها مع التشاد

القدس المحتلة / سما /

اعلنت مصادر مطلعة ان كلا من اسرائيل وتشاد قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما. جاء هذا خلال زيارة قصيرة يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشاد اليوم.

و قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه أخبر الرئيس التشادي، أن زيارته إلى دولة تشاد لها مدلول خاص، لكونها دولة ذات أغلبية إسلامية تسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل، في تغريدة له على تويتر.

واضافت نتنياهو للرئيس التشادي ديبي: بالنسبة لنا، هناك دلالة خاصة في كون تشاد دولة ذات أغلبية إسلامية تسعى إلى إقامة أواصر الصداقة مع إسرائيل. هناك العديد من مثل هذه الدول، أؤمن بمستقبلكم.

وكتب نتنياهو في تدوينة أخرى: "إسرائيل تدخل إلى العالم الإسلامي، وهذه هي نتيجة عمل مكثف قمنا به على مدار السنوات الأخيرة. نحن نصنع التاريخ ونحول إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".

وأضاف: "هناك من حاول تخريب هذه الزيارة وزيارات أخرى ولكنه فشل، ونواصل المضي قدما في طريقنا إلى قمة الجبل، إلى قمم جديدة".

وفي تدوينة سابقة قال نتنياهو: "نعلن اليوم عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد وهي دولة عملاقة الحجم تقع في قلب أفريقيا، وندخل إلى العالم الإسلامي ويتم استقبالنا هنا بكل حفاوة واحترام مثلما استقبلنا بكل احترام الرئيس ديبي في إسرائيل".

واتفق نتنياهو، مع الرئيس التشادي، على تجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد انقطاع منذ سبعينيات القرن الماضي.





