الجهاد الاسلامي : مصر وعدت بفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال أيام

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام ، إن السلطات المصرية وعدت بإعادة فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين خلال أيام.



وقال أنه "خلال الزيارة الأخيرة لوفد من حركة الجهاد لمصر (الأسبوع الماضي) أكدت لنا السلطات المصرية أن معبر رفح سيظل مفتوحًا بقرار من أعلى المستويات في الدولة، وأن المسألة مسألة أيام".





واضاف عزام أن الجانب المصري يفضل عودة موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المعبر.





وقال عزام إن عثرات كبيرة تعترض تحقيق المصالحة الفلسطينية، وستتواصل الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، ولن تستلم للأمر الواقع.



واوضح أن "الشعب الفلسطيني مطالب بتحقيق الوحدة وليس أمامه أي خيار آخر حتى يحمي نفسه وأرضه واسم فلسطين".



وتابع: "الفلسطينيون لن يصلوا إلى أهدافهم إلا إذا تم تحقيق الوحدة الوطنية".



واشار الى ان "هناك أطراف معادية لشعبنا، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، تريد تحقيق الانفصال الفلسطيني وتعزيز الانقسام".



وشدد على أن مسؤولية منع الانفصال والخروج من الواقع الحالي السيء تقع على عاتق جميع الأطراف الفلسطينية.



يشار الى ان السلطات المصرية اغلقت معبر رفح واصبح يعمل في اتجاه واحد فقط بعد ان سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من المعبر، في 7 يناي الجاري، واتهمت حركة "حماس" بإعاقة عملهم، عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل".

