الاحتلال يكرم الطاقم المروحي الذي أنقذ القوة الخاصة بعملية خانيونس

القدس المحتلة / سما /

قررت اللجنة الخاصة بالتحقيق في حادثة اكتشاف القوة الخاصة الإسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة، توصية بمنح الطواقم الجوية التي تدخلت لإنقاذ القوة الخاصة أوسمة شرف.

ووصت اللجنة التي شكلها قائد سلاح الجو عميرام نوركين، بمنح أوسمة شرف لطاقم المروحية المقاتلة التي تدخلت لإخلاء جنود القوة الخاصة تحت خطر النيران إلى المناطق الاسرائيلية، بما في ذلك إخلاء الجرحى وجثة قائد الوحدة.

يشار الى ان عملية خانيونس كانت في يوم 11 نوفمبر الماضي و أسفرت عن مقتل قائد الوحدة الاسرائيلية واستشهاد 7 مقاومين .