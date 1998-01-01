مظاهرات احتجاجية على تحويل الأموال القطرية إلى موظفي حماس بغزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية انه سوف تنطلق يوم غدٍ الاثنين تظاهرات احتجاجية في مستوطنات غلاف غزة في أعقاب التقارير الإعلامية التي تفيد بأن "إسرائيل" ستسمح بإدخال الأموال القطرية لغزة.

وأفادت ، بأن مستوطنو الغلاف سيخرجون غداً إلى الشوارع احتجاجاً على القرار.

وكانت اذاعة جيش الاحتلال ذكرت ان اسرائيل وافقت على تحويل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي حماس في غزة .

وبحسب الاذاعة العبرية فان السفير القطري محمد العمادي سيصل مطار بن غوريون اليوم او غد على ابعد تقدير حاملا معه الاموال لادخالها الى غزة .