توقف 6 مستشفيات بغزة عن العمل نتيجة أزمة الوقود

غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة، نتيجةً توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية، تمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال والمخصص لمرضى السرطان بغزة، محمد أبو سلمية في مؤتمر صحفي، الأحد، "لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة نقف فيها عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى تبعد كابوس توقف عديد الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الوزارة".

وأضاف أن "الحديث عن توقف مستشفيات الرنتيسي، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى العيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى أبو يوسف النجار، بعد توقف خدمات مستشفى بيت حانون لهو دليل على خطورة ما آلت إليه الأزمة، وأن الخدمات الصحية أصبحت في عين الكارثة".

وتابع أبو سلمية أنه "مع توارد القراءات اليومية والتقارير الميدانية من الطواقم الفنية والإدارية، والتي تشير الى انخفاض ما تحتويه خزانات الوقود في المستشفيات لأقل من 17% من الكميات المتبقية من الوقود، في ظل الاحتياج غير المسبوق للكهرباء مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي".

وأوضح أن هذا يعني أن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الوزارة باتت في لحظاتها الأخيرة، وأن الإعلان عن التوقف الكامل لتلك المولدات وارد في أي لحظة.

ووجهت وزارة الصحة نداءً عاجلًا، "للضمائر الحية والجهات المعنية كافة، بضرورة الخروج عن حالة الصمت المطبق والتي لا يمكن التنبؤ معها بانفراجة حقيقة وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى".