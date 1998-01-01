عوض تبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

رام الله / سما /

استقبلت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الاحد، في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاحصاء.

واطلعت عوض السفير على عمل الاحصاء الفلسطيني في كافة المجالات ونواحي الحياة، معربة عن تقديرها العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للمواقف الأردنية، الثابتة والداعمة دوماً لشعبنا وقضيته العادلة على المستويات كافة.

واكدت عوض حرص المؤسسة الاحصائية على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية في مجال الاحصاء.

من جانبه، شكر أبو وندي الإحصاء الفلسطيني على جهوده وعمله المتميز، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين والقيادتين الأردنية والفلسطينية، وحرص المملكة على تطويرها.

وشدد السفير على ضرورة استمرار الدعم الذي تقدمه المملكة لفلسطين وقضيتها على كافة الصعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وتعليماته الواضحة بخصوص مساعدة ومساندة ودعم الاشقاء الفلسطينيين حتى اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة.