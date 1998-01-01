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بلدية عبسان الكبيرة تفتح محكمة صلح شرق خانيونس

الأحد 20 يناير 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

افتتحت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم محكمة صلح شرق خانيونس ــ قضايا البلديات حيث ثم النظر في 70 قضية تتعلق في مخالفات البلديات.

وأكد د. محمود أبو دراز رئيس بلدية عبسان الكبيرة أن الهدف من احتضان المحكمة داخل البلدية هو تسهيل الخدمات للمواطنين في المنطقة الشرقية عامة وعبسان خاصة لأنها تعتبر حلقة وصل بين بلدات شرق خانيونس.

وأضاف أن ذلك "يعتبر من ضمن رؤية البلدية في التخطيط الاستراتيجية بحيث تتمتع البلدة بخدمات مستدامة وتكون ذات مركز حضاري متكامل".

فيما تقدم أبو دراز بجزير الشكر للمستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي والقاضي محمد أبو مصبح رئيس محكمة صلح شرق خانيونس-قضايا البلديات واثني على دورهم في تأسيس المحكمة.

يذكر أن بلدية عبسان الكبيرة تعمل على قدم وساق من أجل توفير كافة الخدمات التي من شأنها تسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

#محكمة #بلدية عبسان

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