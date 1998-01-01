بركات: حان الوقت لوضع حد لـ"كذبة اللاجئين"!

القدس المحتلة / سما /

زعم اليميني المتطرف نير بركات الرئيس السابق لبلدية القدس، صباح اليوم الأحد، إنه حان الوقت لوضع حد لما سماه بـ "كذبة اللاجئين".

واتهم بركات، الأونروا بالترويج للكراهية والتحريض ضد إسرائيل والشعب اليهودي من خلال المناهج المدرسية.

وتنص خطة بركات التي تم اعتمادها على أن تصبح المدارس في القدس الشرقية تابعة للبلدية، وتحت إشرف إسرائيلي كامل.

يذكر ان"القناة 13" الإسرائيليّة قالت ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ووفقًا للقناة، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة.