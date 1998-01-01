  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو : علمت ريال مدريد كيف يحصد الألقاب وأنهيت مجد برشلونة

الأحد 20 يناير 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو : علمت ريال مدريد كيف يحصد الألقاب وأنهيت مجد برشلونة



وكالات / سما /

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بأنه علّم ريال مدريد الإسباني في فترة توليه مسؤولية تدريب المرينجي كيف أن يتوج بالألقاب، وكسر هيمنة برشلونة، مشيرًا إلى أنه أتم عمله في الريال على أكمل وجه.

 

وأصبح جوزيه مورينيو الآن بدون عمل، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق الكارثية، وحل بدلاً منه أولي جونار سولشاير بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الموسم، ويقدم حاليًا مستويات مميزة مع الشياطين الحمر.

وكان جوزيه مورينيو قد ريال مدريد في شهر مايو من عام 2010، وحتى شهر يونيو من عام 2013، ونجح في التتويج مع المرينجي بلقب الدوري الإسباني مرة في موسم 2011/2012، وبكأس ملك إسبانيا مرة في موسم 2010/2011، وبالسوبر الإسباني عام 2012.

وتحدث جوزيه مورينيو عندما ظهر كمحلل في قنوات “بين سبورتس” عن فترته مع ريال مدريد قائلاً “حينما وصلت إلى مدريد لم يكونوا يعلمون شيئاً عن الانتصارات لأنهم قد نسوها”.

وأضاف”حينما تأهلنا لنهائي الكأس وهزمنا برشلونة، كان ريال مدريد لم يحقق اللقب منذ 25 عاماً، وحتى الآن هم لم يحققوا لقب الدوري سوى مرتين في آخر 10 أعوام”.

وتابع”بالطبع ريال مدريد حقق دوري أبطال أوروبا أربع مرات في آخر 5 مواسم، ولكن لم تكن هذه هي قصتي، لأن قصتي في تلك الفترة كانت أن برشلونة هو أفضل نادي في العالم، لكنني ذهبت إلى إسبانيا وكسرت هذه المعادلة، لذلك أقول أنني أديت مهمتي في ريال مدريد على أكمل وجه”.

وأكمل “الرقم القياسي في عدد النقاط بالدوري الإسباني ليس بحوزة برشلونة، بل بحوزة ريال مدريد، حطمنا جميع الأرقام القياسية في ذلك الموسم، وتحطمت بواسطة المدرب الذي تصفونه بالمدرب الدفاعي، لقدم هزمنا جميع الفرق في ذلك الموسم داخل وخارج مدريد مثل فالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، وبرشلونة”.

#مورينيو #ريال مدريد

أخبار ذات صلة

برشلونة يسحق ريال مدريد في عدد الألقاب الرسمية

ريال مدريد يحصد جائزة أفضل ناد بالعالم

مورينيو

شرط مورينيو للموافقة على بيع دي خيا إلى ريال مدريد

مورينيو

هل سيتعاقد ريال مدريد مع مورينيو مجدداً ؟

مورينيو

مورينيو يمكنه الآن التوقيع مع ريال مدريد

مورينيو رفض مرتين تدريب سان جيرمان لأجل ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل ولهم حق (فيديو

سلطات الإحتلال تقرر إغلاق كافة مدارس الأونروا في القدس المحتلة

حماس تنفي : "إسرائيل" غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى

القوى الوطنية والاسلامية تدعو للتصعيد والاعتصام امام مقر الـUSAID

أمير قطر يتكفّل بتكاليف قمة بيروت ويغادر

الحية: طريق المفاوضات مسدود ولا حياد عن المقاومة لتحرير الأرض

الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

الأخبار الرئيسية

القيادة تجتمع يوم الأربعاء وغزة على رأس جدول الاجتماع

إذاعة الجيش: إسرائيل توافق على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

ارشيفية

مشعشع : لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس

نتنياهو بطريقه الى تشاد: "زيارتي هذه تغضب ايران والفلسطينيين وسأجلب من هناك بشائر ضخمة

حماس : الاحتلال تجاوز تفاهمات إنهاء الحصار بإعاقته وصول المنحة القطرية