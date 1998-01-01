مورينيو : علمت ريال مدريد كيف يحصد الألقاب وأنهيت مجد برشلونة

وكالات / سما /

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بأنه علّم ريال مدريد الإسباني في فترة توليه مسؤولية تدريب المرينجي كيف أن يتوج بالألقاب، وكسر هيمنة برشلونة، مشيرًا إلى أنه أتم عمله في الريال على أكمل وجه.

وأصبح جوزيه مورينيو الآن بدون عمل، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق الكارثية، وحل بدلاً منه أولي جونار سولشاير بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الموسم، ويقدم حاليًا مستويات مميزة مع الشياطين الحمر.

وكان جوزيه مورينيو قد ريال مدريد في شهر مايو من عام 2010، وحتى شهر يونيو من عام 2013، ونجح في التتويج مع المرينجي بلقب الدوري الإسباني مرة في موسم 2011/2012، وبكأس ملك إسبانيا مرة في موسم 2010/2011، وبالسوبر الإسباني عام 2012.

وتحدث جوزيه مورينيو عندما ظهر كمحلل في قنوات “بين سبورتس” عن فترته مع ريال مدريد قائلاً “حينما وصلت إلى مدريد لم يكونوا يعلمون شيئاً عن الانتصارات لأنهم قد نسوها”.

وأضاف”حينما تأهلنا لنهائي الكأس وهزمنا برشلونة، كان ريال مدريد لم يحقق اللقب منذ 25 عاماً، وحتى الآن هم لم يحققوا لقب الدوري سوى مرتين في آخر 10 أعوام”.

وتابع”بالطبع ريال مدريد حقق دوري أبطال أوروبا أربع مرات في آخر 5 مواسم، ولكن لم تكن هذه هي قصتي، لأن قصتي في تلك الفترة كانت أن برشلونة هو أفضل نادي في العالم، لكنني ذهبت إلى إسبانيا وكسرت هذه المعادلة، لذلك أقول أنني أديت مهمتي في ريال مدريد على أكمل وجه”.

وأكمل “الرقم القياسي في عدد النقاط بالدوري الإسباني ليس بحوزة برشلونة، بل بحوزة ريال مدريد، حطمنا جميع الأرقام القياسية في ذلك الموسم، وتحطمت بواسطة المدرب الذي تصفونه بالمدرب الدفاعي، لقدم هزمنا جميع الفرق في ذلك الموسم داخل وخارج مدريد مثل فالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، وبرشلونة”.