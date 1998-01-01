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تشيلسي يقدم عرضًا خياليًا للتعاقد مع فيليب كوتينيو

الأحد 20 يناير 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقدم عرضًا خياليًا للتعاقد مع فيليب كوتينيو



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن نادي تشيلسي قد قدّم عرضًا خاليًا لضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية، أو في الصيف.

وكان فيليب كوتينيو صاحب 26 عامًا قد انتقل للعب في صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي عام 2018، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي بمبلغ 160 مليون يورو تقريبًا.

وبالرغم من قيمة انتقاله الكبيرة، إلا أن فيليب كوتينيو لم يظهر بالصورة المنتظرة منه حتى وقتنا هذا، حيث لم يتأقلم بعد مع أسلوب لعب برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن هذا الموسم تواجد فيليب كوتينيو في التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة 10 مرات فقط.

وأكملت الصحيفة أن إدارة تشليسي استغلت موقف كوتينيو الحالي مع برشلونة، وقدّمت عرضًا كبيرًا بمبلغ 100 مليون استرليني من أجل ضم النجم البرازيلي، وسينتظر مسؤولو البلوز ردّ إدارة البرسا بشأن الموافقة على بيع كوتينيو.

وذكرت “ذا صن” أن بجانب تشيلسي، هناك أيضًا مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن فيليب كوتينيو سينتهي عقده مع برشلونة في صيف عام 2023.

#تشيلسي #فيليب كوتينيو

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