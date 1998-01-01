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"الشباب والرياضة" تعلن عن جملة من برامج دعم الشباب

الأحد 20 يناير 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلن جمال العقيلي مدير عام الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة عن إطلاق جملة من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب ودعم المبادرات ضمن خطة العام 2019، والتي سيتم البدء بها في الربع الأول من العام الجديد.

      وأوضح العقيلي إدارته بصدد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعمل على دعم وتعزيز مكانة المراكز الشبابية في محافظات غزة، وكذلك فئة الشباب بشكل عام، وذلك إيماناً بأهمية هذه الأنشطة والفعاليات لفئة الشباب، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وضمن توجهات الوزارة بعد الاجتماع الأسبوع الماضي مع وكيل الوزارة أحمد محيسن وتعليماته بخصوص دعمه لبرامج الإدارة وضرورة مواصلة نشاطها لخدمة الشباب.

وفي تفاصيل الأنشطة التي تنوي الإدارة العامة للشباب تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2019، أشار العقيلي إلى أن باكورة هذه الأنشطة ستكون الإعلان عن المراكز الفائزة بجائزة أفضل مركز شبابي خلال العام 2018، مضيفاً أنه سيتم اختيار مركزين من المراكز الخمسة الفائزة بالجائزة لعضوية مجلس إدارة صندوق دعم الشباب، للاطلاع والمشاركة في قرارات مجلس الصندوق، والوقوف عن قرب على الخدمات التي يقدمها صندوق دعم الشباب.

والجدير ذكره أنه تقدم لمسابقة أفضل المراكز الشبابية عدد (23) مركزاً شبابياً من محافظات غزة، وسيتم اختيار المراكز الفائزة في المسابقة التي تم الإعلان عنها سابقاً ضمن شروط ومعايير تحكيم وضعتها لجنة مختصة.

وأضاف العقيلي أن الوزارة ستقوم برعاية عدد من المبادرات الشبابية، والتي تستهدف عدداً من القضايا الوطنية والشبابية، من خلال المراكز الشبابية الفاعلة.

      كما أكد أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية مختلفة لفئة الشباب والشابات في كافة محافظات غزة، بهدف رفع كفاءة الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، ومن المقرر أن يتم عقد (15) دورة تدريبية خلال الربع الأول من العام، على أن تفتتح برامج الدورات نهاية الأسبوع الجاري بدورة إعداد مدربين ( (TOT، وسيتم الاستفادة من خريجي هذه الدورة لتأهيل مدربين لقيادة برامج المخيمات الصيفية.

      ونوه إلى أن الوزارة بصدد إصدار دليل حقوق الشباب وأخلاقيات العمل الشبابي بعد انتهاء جملة من ورش العمل لمناقشة حقوق الشباب بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

#الشباب والرياضة

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