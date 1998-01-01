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البدء بتصدير الشحنة الأولى من البطاطس الصناعية من القطاع الى دولة الكويت

الأحد 20 يناير 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بتصدير الشحنة الأولى من البطاطس الصناعية من القطاع الى دولة الكويت



غزة / سما /

في سابقة من نوعها على مستوى قطاع غزة ، بدأت بلدة بيت حانون بتصدير أول شحنة من البطاطس الصناعية إلى دولة الكويت الشقيق حيث تم تصدير 21.6 طن ، اليوم الأحد  ، و ذلك عبر المملكة الاردنية الهاشمية .

حيث ان هذا المشروع يساهم بشكل كبير في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة و من جهة أخرى يعمل على تخفيف الفائض من الانتاج من السوق المحلي.

 يذكر ان مشروع التطوير العادل للانتاج الزراعي و أنظمة السوق لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر صمودا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ممول من الوكالة السويدية بالشراكة مع مركز العمل التنموي"معا" ومنظمة اوكسفام.

#البطاطس

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