البدء بتصدير الشحنة الأولى من البطاطس الصناعية من القطاع الى دولة الكويت

غزة / سما /

في سابقة من نوعها على مستوى قطاع غزة ، بدأت بلدة بيت حانون بتصدير أول شحنة من البطاطس الصناعية إلى دولة الكويت الشقيق حيث تم تصدير 21.6 طن ، اليوم الأحد ، و ذلك عبر المملكة الاردنية الهاشمية .

حيث ان هذا المشروع يساهم بشكل كبير في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة و من جهة أخرى يعمل على تخفيف الفائض من الانتاج من السوق المحلي.

يذكر ان مشروع التطوير العادل للانتاج الزراعي و أنظمة السوق لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر صمودا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ممول من الوكالة السويدية بالشراكة مع مركز العمل التنموي"معا" ومنظمة اوكسفام.