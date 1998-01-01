  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجبهة العربية: اغلاق مدارس "الاونروا" بالقدس حلقة في مسلسل التهويد

الأحد 20 يناير 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان قرار الاحتلال اغلاق مدارس الاونروا في مدينة القدس هو حلقة في مسلسل التهويد المتسارعة التي تشهدها المدينة المقدسة في اعقاب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان هذا القرار يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وحقوق شعبنا في مدينة القدس، مشددة على ضرورة التحرك العاجل وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية لاحباط القرار والتوجه الى كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة لكبح جماح دولة الاحتلال والزامها بقواعد القانون الدولي وادانة انتهاكاتها المتواصلة.

وتابعت الجبهة ان الحملة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد مدينة القدس والمسجد الاقصى الذي يتعرض يوميا لاقتحامات المستوطنين ولإجراءات التهويد تتطلب التصدي لها بكل ما اوتينا من قوة واعتبار ممارسات الاحتلال بمثابة اعلان حرب على شعبنا ومقدساتنا.

واهابت الجبهة بجماهير شعبنا وبأمتنا العربية والاسلامية الى حماية القدس ومقدساتها، ودفع الاحتلال الى الادراك انه لا يواجه الشعب الفلسطيني في القدس وحسب وانما عليه مواجهة كافة الاحرار في الامتين العربية والاسلامية.

#الجبهة العربية

أخبار ذات صلة

طالبان من مدارس الاونروا

صور: طالبان من مدارس الاونروا يلقيان خطابين هامين امام الجامعة العربية في القاهرة

محلل إسرائيلي يتوقع "آثارا هائلة" لـ"مسلسل" عباس دحلان

أبو نعيم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

سلامة معروف - ارشيف

"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

السنوار

السنوار يلتقي القيادي في الجهاد " الهندي" و عضو الجبهة الشعبية "مزهر " ويناقش آخر المستجدات

فتح

فتح لـ"الجبهة الشعبية": دافعنا عنكم في الأمم المتحدة.. وموقفكم " معيب "

الأكثر قراءة اليوم

الوزير الأعرج يعتذر لأهالي الخليل

محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل ولهم حق (فيديو

كاتب اسرائيلي : يجب فتح غزة قدر الإمكان باتجاه الغرب ومنحهم الفرص

يديعوت : سقوط بالون "مفخخ" أطلق من غزة وسقط بسديروت

حماس تنفي : "إسرائيل" غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى

القوى الوطنية والاسلامية تدعو للتصعيد والاعتصام امام مقر الـUSAID

رونالدو يعود إلى مدريد يوم الثلاثاء لهذا السبب!

الأخبار الرئيسية

إذاعة الجيش: إسرائيل توافق على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

ارشيفية

مشعشع : لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس

نتنياهو بطريقه الى تشاد: "زيارتي هذه تغضب ايران والفلسطينيين وسأجلب من هناك بشائر ضخمة

حماس : الاحتلال تجاوز تفاهمات إنهاء الحصار بإعاقته وصول المنحة القطرية

سلطات الإحتلال تقرر إغلاق كافة مدارس الأونروا في القدس المحتلة