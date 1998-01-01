الجبهة العربية: اغلاق مدارس "الاونروا" بالقدس حلقة في مسلسل التهويد

رام الله / سما /

قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان قرار الاحتلال اغلاق مدارس الاونروا في مدينة القدس هو حلقة في مسلسل التهويد المتسارعة التي تشهدها المدينة المقدسة في اعقاب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان هذا القرار يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وحقوق شعبنا في مدينة القدس، مشددة على ضرورة التحرك العاجل وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية لاحباط القرار والتوجه الى كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة لكبح جماح دولة الاحتلال والزامها بقواعد القانون الدولي وادانة انتهاكاتها المتواصلة.

وتابعت الجبهة ان الحملة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد مدينة القدس والمسجد الاقصى الذي يتعرض يوميا لاقتحامات المستوطنين ولإجراءات التهويد تتطلب التصدي لها بكل ما اوتينا من قوة واعتبار ممارسات الاحتلال بمثابة اعلان حرب على شعبنا ومقدساتنا.

واهابت الجبهة بجماهير شعبنا وبأمتنا العربية والاسلامية الى حماية القدس ومقدساتها، ودفع الاحتلال الى الادراك انه لا يواجه الشعب الفلسطيني في القدس وحسب وانما عليه مواجهة كافة الاحرار في الامتين العربية والاسلامية.