  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة.. شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

الأحد 20 يناير 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع



وكالات / سما /

تعرضت الفنانة السورية شكران مرتجي، إلى حادث مرور بسيارتها، في أحد شوارع مدينة دمشق، بصحبة ابنة شقيقتها جيلان.

وتداول نشطاء، صورة لسيارة الفنانة بعد الحادث، إذ تحطمت تمامًا من أحد جانبيها، لتبدأ التساؤلات عن الحالة الصحية للفنانة السورية ومدى تضررها من هذا الاصطدام.

وحرصت مرتجي على طمأنة محبيها عقب الحادث، في منشور كتبته عبر حسابها في "إنستغرام".

وقالت الفنانة السورية: "أنا بخير والحمد لله والشكر لله، انفدت بالحديد، قدر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل الاتصالات والرسائل والأصدقاء".

وأضافت شكران: "شكرًا يا غوالي، دمتم بخير وجيلان بنت أختي بخير، مجرد رضوض طفيفة، وبحبكم كتير وأنا منيحة والله بمحبتكم ورضا الله والوالدين.. لا تقلقوا".

يذكر أن الفنانة السورية شكران مرتجي بدأت تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل "سلاسل دهب" إخراج إياد نحاس وإنتاج غولدن لاين بشخصية "الداية أم فوزي".

#شكران مرتجي
حادث

أخبار ذات صلة

هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

سيارة

الفنانة رنا سماحة تتعرض لحادث مروع

سلمى رشيد تتعرض لحادث سير وتُنقل إلى المستشفى

وفاء موصللي

ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي تتعرض لحادث سير مروع

هل حصلت شكران مرتجى على ماتستحق وهل أنصفتها منى واصف؟

النجّمة “شكران مرتجى” تفضح ما يجري في الوسط الفني السوري

الأكثر قراءة اليوم

محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل ولهم حق (فيديو

سلطات الإحتلال تقرر إغلاق كافة مدارس الأونروا في القدس المحتلة

يديعوت : سقوط بالون "مفخخ" أطلق من غزة وسقط بسديروت

حماس تنفي : "إسرائيل" غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى

القوى الوطنية والاسلامية تدعو للتصعيد والاعتصام امام مقر الـUSAID

أمير قطر يتكفّل بتكاليف قمة بيروت ويغادر

صورة.. شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

الأخبار الرئيسية

القيادة تجتمع يوم الأربعاء وغزة على رأس جدول الاجتماع

إذاعة الجيش: إسرائيل توافق على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

ارشيفية

مشعشع : لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس

نتنياهو بطريقه الى تشاد: "زيارتي هذه تغضب ايران والفلسطينيين وسأجلب من هناك بشائر ضخمة

حماس : الاحتلال تجاوز تفاهمات إنهاء الحصار بإعاقته وصول المنحة القطرية