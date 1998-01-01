مهمة إنقاذ بطريقين من "الخطف" تنتهي بنجاح!

وكالات / سما /

نجحت شرطة نوتنغهامشير البريطانية في إنقاذ بطريقين، تعرضا للخطف من حديقة حيوانات في نوفمبر الماضي.

وكان البطريقان قد خطفا من حديقة محلية قبل 3 أشهر، لكن الشرطة نجحت في استعادتهما، واعتقال الرجل المتورط في السرقة.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على الطائرين، المتحدرين من أميركا الجنوبية، في قرية ستريلي يوم الأربعاء، مضيفة أنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما، ويشتبه في تنفيذه عملية السرقة.

وقال متحدث باسم شرطة نوتنغهامشير: "قررنا التحرك بسرعة والبحث عن الطائرين، بدلا من إغلاق الملف بشكل نهائي".

وتابع: "نجحنا في عمليتنا، ووصلنا إلى البطريقين.. قمنا بإعادتهما بأمن وسلام إلى الحديقة عشية الأربعاء".

وأضاف: "لم تكن المهمة اعتيادية.. كان الجميع يضحك حين عُثِر على البطريقين.. هذه القصة تستحق أن تروى للأحفاد وتنشر في الروايات".