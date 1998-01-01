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سابقة بالسينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

الأحد 20 يناير 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة بالسينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية



وكالات / سما /

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما العربية، سيحظى الهنود بفرصة لمتابعة الفيلم المصري "122" بلغتهم، وفق ما أعلن منتج الفيلم سيف عريبي.

وذكر عريبي في منشور على صفحته في موقع فيسبوك: "في خطوة وإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، فيلم 122 تمت دبلجته إلى اللغة الهندية".

ونشر المنتج الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم باللغة الهندية، معربا عن سعادته بهذه الخطوة.

وأوضح عريبي أن عرض الفيلم بدأ في باكستان يوم 18 يناير، على أن يتم عرضه في دول أخرى خلال "الأيام اللاحقة".

وينتمي الفيلم المصري إلى فئة أفلام الرعب، وهو من بطولة طارق لطفي، وأحمد داوود، وأمينة خليل، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي، ومن إخراج ياسر الياسري.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب من الطبقة الوسطى يحب فتاة من الصم والبكم، وتقودهما ظروف الحياة إلى عمل مشبوه، قبل أن يتعرضا لحادث سير يستدعي نقلهما إلى المستشفى، ليعيشا هناك كابوسا مرعبا.

#اللغة الهندية #فيلم #السينما

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